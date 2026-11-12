Директор «Мисс Россия» рассказал о влиянии скандалах королев красоты на конкурс
Конфликты между королевами красоты и медиаскандалы нне имеют отношения к смену формата национального конкурса красоты «Мисс Россия». Об этом «Ленте.ру» рассказала директор смотра Анастасия Беляк.
По её словам, решение о переформатировании конкурса продиктовано эволюцией самого мероприятия, а также изменением роли женщин в обществе.
При этом Беляк отметила, что напряженные отношения между некоторыми девушками действительно вызывают у организаторов дискомфорт.
«Нам, конечно, не очень приятно, что бывшие финалистки, или победительницы, или просто участницы конкурса красоты не живут в мире и дружбе, а имеют какой-то конфликт», — указала она.
Беляк добавила, что, вероятно, что по некоторым девушкам был «сделан неправильный выбор», что и привело к такому эффекту.
Ранее организатор конкурса «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Ольга Хайруллова заявила «Радиоточке НСН», что девушки, участвующие в конкурсах красоты, желают сделать мир лучше и помочь женщинам, оказавшимся в беде.
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