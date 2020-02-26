Новости за ночь: СМИ предсказали слияние «Единой России» с ОНФ и понижение Медведева
Администрация президента России одобрила масштабный ребрендинг партии «Единая Россия», сообщило издание «Медуза» со ссылкой на близкие к АП и правительству источники, а также собеседников в «ЕР».
Предполагается, что ребрендинг должен пройти до сентября 2020 года: изменения в устав партии могут быть внесены не менее чем за год до выборов в Госдуму. В ближайшие месяцы «Единая Россия» объединится с Общероссийским народным фронтом, причём в названии новой структуры не будет слова «единая», рассказал источник издания в партии власти.
Изменится и структура управления партией: вместо одного лидера у неё будет три сопредседателя. Как утверждается в материале, Дмитрия Медведева среди них не будет.
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