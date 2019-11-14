Онищенко рассказал, как избежать стрельбы в колледжах и школах

Рaнее сообщaлось, что причиной, по которой студент открыл стрельбу, мог стaть конфликт между сверстникaми. Депутат Госдумы отметил, что возвращаться к практике СССР по цензуре в СМИ не нужно, но перенять некий опыт будет полезно.

«Я не призываю вернуться к тому времени, когда мы на экранах и по радио слышали о километрах перевезенных грузов, надоях каждой коровы и объемах собранных зерновых. Но определенную порцию такой информации нужно все-таки ввести в информационное пространство. Возможно, еще уйти от существующих критериев рейтингов, а то началось со СМИ и перетекло уже в науку – индекс цитируемости и так далее. Ввести нужно индекс диапазона направлений – коварство, романтическая любовь, экономические показатели, свобода безумия и так далее», - пояснил свою позицию он.

Второй мерой по предупреждению подобного рода инцидентов парламентарий назвал ужесточение правил выдачи разрешений на оружие.

«Сейчас поднимается вновь тема доступности оружия. Не для нас это [владение оружием]. На Диком Западе [в Америке] уже вот доигрались, они начинают трезветь, а мы пока гусарствуем в этом плане. Сегодня у 50 тысяч наших граждан - директоров школ - между лопаток бежит холодный пот. Каждый из них думает: «Хорошо, что это не в моей школе произошло». Нужно уделить внимание не только тому, чтобы не проносили оружие в школы, а установить жесткие ограничения в его продаже и контроль за его хранением, состоянием. Но самое главное, все-таки, это информационный фон, в котором мы все пребываем, особенно дети. Для взрослых - это досада и плохое настроение, а для детей – линия поведения. Также и вопросы воспитания должны быть весьма ответственными», - заключил собеседник НСН.

О ЧП сообщил молодой человек, который в 10:30 по местному времени подбежал к автоинспекторам, патрулировавшим городские улицы. Как только Засорин увидел входящих полицейских, он выстрелил в их сторону, те открыли ответный огонь. После чего стрелка заблокировали в одной из аудиторий. В это время полицейские вывели студентов и преподавателей из колледжа строительства и жилищно-коммунaльного хозяйствa.

НСН сообщает, что погибший при стрельбе в колледже Aндрей Голубничий «буквaльно нa днях» планировал сделать предложение своей девушке Дaрине.

