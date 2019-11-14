Онищенко рассказал, как избежать стрельбы в колледжах и школах
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы в эфире НСН заявил о факторах, приведших к стрельбе в благовещенском колледже.
Студент благовещенского колледжа открыл стрельбу по сокурсникам после того, как его удалили из аудитории за опоздание. Пятизарядное ружье парень пронес с собой в учебное заведение. 19-летний Данил Засорин имел официальное разрешение на оружие. В результате инцидента погиб один человек, трое студентов ранены, стрелок покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН призвал навести порядок в информационном пространстве, чтобы подобные случае не подавались в «американском стиле».
«Это не умолчишь. Но нам, в конце концов, пора отрезветь и навести порядок в нашем информационном пространстве, прежде всего в интернете. Потому что СМИ - это уже мамонты, те, кто пишет, показывает по телевидению, а радио это уже вообще перепончатокрылые. Но интернет это, прежде всего, игры, где стрельба и кровь с реалистическими и историческими образами, что ведет к агрессии. Второй фактор - это тиражирование подобного рода вещей, их смакование в разных ракурсах, активная реакция всяких «балаганов» - так называемых аналитических экспертных шоу. Здесь тоже нужен порядок, не тот, где общественному мнению будет навязываться отработанная схема, построенная на американских сюжетах. А надо говорить о том, что реально произошло, было ли издевательство над парнем, например», - сказал Онищенко.
Рaнее сообщaлось, что причиной, по которой студент открыл стрельбу, мог стaть конфликт между сверстникaми. Депутат Госдумы отметил, что возвращаться к практике СССР по цензуре в СМИ не нужно, но перенять некий опыт будет полезно.
«Я не призываю вернуться к тому времени, когда мы на экранах и по радио слышали о километрах перевезенных грузов, надоях каждой коровы и объемах собранных зерновых. Но определенную порцию такой информации нужно все-таки ввести в информационное пространство. Возможно, еще уйти от существующих критериев рейтингов, а то началось со СМИ и перетекло уже в науку – индекс цитируемости и так далее. Ввести нужно индекс диапазона направлений – коварство, романтическая любовь, экономические показатели, свобода безумия и так далее», - пояснил свою позицию он.
Второй мерой по предупреждению подобного рода инцидентов парламентарий назвал ужесточение правил выдачи разрешений на оружие.
«Сейчас поднимается вновь тема доступности оружия. Не для нас это [владение оружием]. На Диком Западе [в Америке] уже вот доигрались, они начинают трезветь, а мы пока гусарствуем в этом плане. Сегодня у 50 тысяч наших граждан - директоров школ - между лопаток бежит холодный пот. Каждый из них думает: «Хорошо, что это не в моей школе произошло». Нужно уделить внимание не только тому, чтобы не проносили оружие в школы, а установить жесткие ограничения в его продаже и контроль за его хранением, состоянием. Но самое главное, все-таки, это информационный фон, в котором мы все пребываем, особенно дети. Для взрослых - это досада и плохое настроение, а для детей – линия поведения. Также и вопросы воспитания должны быть весьма ответственными», - заключил собеседник НСН.
О ЧП сообщил молодой человек, который в 10:30 по местному времени подбежал к автоинспекторам, патрулировавшим городские улицы. Как только Засорин увидел входящих полицейских, он выстрелил в их сторону, те открыли ответный огонь. После чего стрелка заблокировали в одной из аудиторий. В это время полицейские вывели студентов и преподавателей из колледжа строительства и жилищно-коммунaльного хозяйствa.
НСН сообщает, что погибший при стрельбе в колледже Aндрей Голубничий «буквaльно нa днях» планировал сделать предложение своей девушке Дaрине.
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