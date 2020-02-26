Новости за ночь: Гидрометцентр назвал самые пострадавшие от катаклизмов регионы

В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы России. Наибольший ущерб в 2019 году от ураганов, сильных паводков и осадков причинён Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам. При этом общее число опасных явлений в минувшем году снизилось до 903 единиц — это 75% от показателя 2018 года.

Как уточняет Газета.ру, снизилось и число природных катаклизмов, которые нанесли значительный ущерб экономике страны. В 2018 году их произошло 465, а в 2019 году — 346. При этом количество катаклизмов в ближайшие годы будет расти в России и в мире в целом. Это связано со стремительным изменением климата планеты.