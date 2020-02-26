Новости за ночь: Гидрометцентр назвал самые пострадавшие от катаклизмов регионы
В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы России. Наибольший ущерб в 2019 году от ураганов, сильных паводков и осадков причинён Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам. При этом общее число опасных явлений в минувшем году снизилось до 903 единиц — это 75% от показателя 2018 года.
Как уточняет Газета.ру, снизилось и число природных катаклизмов, которые нанесли значительный ущерб экономике страны. В 2018 году их произошло 465, а в 2019 году — 346. При этом количество катаклизмов в ближайшие годы будет расти в России и в мире в целом. Это связано со стремительным изменением климата планеты.
Американские ученые заявили, что аномально теплая зима в Европе, России и США вызвана отсутствием холодных ветров, вызванных областью низкого давления в районе Северного полюса.
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в эфире НСН подтвердил выводы американских коллег.
«Сама тенденция к потеплению климата имеет место. Вероятно, это будет повторяться, но вам никто не скажет, каким будет следующее лето или зима. Это за пределами науки», - заявил климатолог.
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