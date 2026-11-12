Макрон заявил о готовности представлять Европу на переговорах с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать представителем Европы на переговорах с Россией по украинскому урегулированию. При этом он подчеркнул, что прежде ЕС нужно согласовать общую позицию. Об этом пишет Le Figaro.

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Макрон поделился своим мнением на общеевропейском саммите в Дублине. По мнению главы Пятой республики, сначала Евросоюзу необходимо выработать единое видение будущего переговорного процесса. Уже после стоит определить формат и кандидатуру представителя, добавил он.

Также президент Франции призвал европейские страны вновь взять на себя инициативу в диалоге с Кремлем. Он подтвердил, что готов заниматься вопросами украинского урегулирования и представлять интересы ЕС в возможных контактах с РФ.

Ранее СМИ называли еще одного вероятного посредника для переговоров с Россией.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзЭммануэль МакронПереговорыРоссияФранция

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