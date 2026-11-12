Макрон заявил о готовности представлять Европу на переговорах с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать представителем Европы на переговорах с Россией по украинскому урегулированию. При этом он подчеркнул, что прежде ЕС нужно согласовать общую позицию. Об этом пишет Le Figaro.
Макрон поделился своим мнением на общеевропейском саммите в Дублине. По мнению главы Пятой республики, сначала Евросоюзу необходимо выработать единое видение будущего переговорного процесса. Уже после стоит определить формат и кандидатуру представителя, добавил он.
Также президент Франции призвал европейские страны вновь взять на себя инициативу в диалоге с Кремлем. Он подтвердил, что готов заниматься вопросами украинского урегулирования и представлять интересы ЕС в возможных контактах с РФ.
Ранее СМИ называли еще одного вероятного посредника для переговоров с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп: США больше не нуждаются в сделке с Ираном
- С первого молочного: Как сэкономить на лечении и сохранить зубы
- В Белгородской области при атаке БПЛА погибла 12-летняя девочка
- Макрон заявил о готовности представлять Европу на переговорах с Россией
- Каллас потребовала от России прекращения огня до мирных переговоров
- Автоэксперт объяснил, когда вместо ремонта лучше продать старую машину
- Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах с Путиным и новом раунде встреч
- В ГД предложили автоматически вводить самозапрет на кредиты при потере паспорта
- Директор «Мисс Россия» рассказал о влиянии скандалах королев красоты на конкурс
- Ретро-тур для соцсетей: Кого привлечет «нишевый» поезд Пекин-Иркутск