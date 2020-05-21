Новости за ночь: Авиаперевозчики взбунтовались против загрузки самолётов на 50%
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта Евгения Дитриха поднять вопрос об отмене рекомендации Роспотребнадзора по загрузке самолётов. Об этом со ссылкой на обращение организации пишет «Коммерсантъ».
18 мая Роспотребнадзор обнародовал список рекомендаций, согласно которому число пассажиров самолёта не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест.
В АЭВТ считают эту меру избыточной в свете того, что уже приняты другие меры — введён мониторинг температуры пассажиров в аэропортах, установлены системы кондиционирования и вентиляции, обновляющие воздух в салоне каждые три минуты.
Дитрих ранее выступал против загрузки самолётов наполовину, отмечая, что необходимый уровень рентабельности для авиакомпаний достижим при загрузке на 72-75%. К тому же, при введении новой нормы вырастут цены на авиабилеты.
Источник «Коммерсанта» в правительстве утверждает, что транспортный блок правительства против нормы о 50%-ной загрузке, но если она примет форму решения главного санитарного врача, то станет обязательной для всех.
Между тем, эксперты спорят о сроках восстановления авиасообщения. Что касается полётов за границу, то они могут возобновиться уже этим летом, считают в Минтрансе. Однако руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН заявил, что этого не произойдёт до весны следующего года.
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