Новости за ночь: Авиаперевозчики взбунтовались против загрузки самолётов на 50%

18 мая Роспотребнадзор обнародовал список рекомендаций, согласно которому число пассажиров самолёта не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест.

В АЭВТ считают эту меру избыточной в свете того, что уже приняты другие меры — введён мониторинг температуры пассажиров в аэропортах, установлены системы кондиционирования и вентиляции, обновляющие воздух в салоне каждые три минуты.

Дитрих ранее выступал против загрузки самолётов наполовину, отмечая, что необходимый уровень рентабельности для авиакомпаний достижим при загрузке на 72-75%. К тому же, при введении новой нормы вырастут цены на авиабилеты.

Источник «Коммерсанта» в правительстве утверждает, что транспортный блок правительства против нормы о 50%-ной загрузке, но если она примет форму решения главного санитарного врача, то станет обязательной для всех.

Между тем, эксперты спорят о сроках восстановления авиасообщения. Что касается полётов за границу, то они могут возобновиться уже этим летом, считают в Минтрансе. Однако руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН заявил, что этого не произойдёт до весны следующего года.