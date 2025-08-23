Мадуро: Венесуэла и Россия расширяют экономическое сотрудничество
Венесуэла и Россия развивают взаимовыгодное сотрудничество в экономике и реализуют совместные инвестпроекты. Об этом рассказал президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.
Политик напомнил, что ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как отметил Мадуро, беседа была «продолжительной и результативной». Кроме того, политик назвал Лаврова «близким другом».
Российский министр подтвердил расширение экономического альянса двух стран и реализацию российско-венесуэльских инвестиционных проектов. Кроме того, Сергей Лавров передал приветствие российского президента Владимира Путина Венесуэле и «конкретно своему другу президенту Николасу Мадуро».
Ранее заместитель венесуэльского министра иностранных дел по международным коммуникациям Камилла Фабри в интервью специальному корреспонденту НСН назвала Россию и Венесуэлу братскими странами.
