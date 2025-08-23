Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ
23 августа 202507:27
Дежурные средства ПВО сбили над территорией России семь беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с полуночи до 01.40 мск... уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении.
По данным военного ведомства, четыре БПЛА ликвидировали в Ростовской области, еще два – в Волгоградской, один дрон – в Краснодарском крае.
Накануне ПВО уничтожила десять украинских беспилотников в Ростовской, Белгородской областях и на Кубани.
