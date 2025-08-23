Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО сбили над территорией России семь беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

В Волгоградской области три человека пострадали при атаке БПЛА

«В течение прошедшей ночи с полуночи до 01.40 мск... уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении.

По данным военного ведомства, четыре БПЛА ликвидировали в Ростовской области, еще два – в Волгоградской, один дрон – в Краснодарском крае.

Накануне ПВО уничтожила десять украинских беспилотников в Ростовской, Белгородской областях и на Кубани.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры