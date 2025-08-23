Буй, Дно, Оса: Стали известны города России с самым коротким названием

Шестнадцать российских городов имеют самые короткие названия, состоящие из трех символов. Об этом рассказали в Росреестре, сославшись на данные из Государственного каталога географических названий, передает РИА Новости.

«Самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим», - говорится в сообщении.

Кроме того, одними из самых коротких стали наименования Уфа, Уяр, Шуя и Южа.

Ранее стало известно, что самое длинное название среди городов РФ имеет Александровск-Сахалинский (25 символов).

