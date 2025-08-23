Северная Корея обвинила Сеул в стрельбе у границы
Южная Корея произвела более 10 предупредительных выстрелов из пулемета в районе границы с КНДР. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство со ссылкой на заместителя начальника генштаба Корейской народной армии (КНА) Ко Чон Чхора.
Инцидент произошел 19 августа.
«Подстрекатели войны армии РК совершили серьезную провокацию: сделали более 10 предупредительных выстрелов из крупнокалиберного пулемета калибром 12,7 миллиметра против наших военнослужащих», - указал Ко Чон Чхор, добавив, что северокорейские военные были заняты строительством заграждений у южной пограничной линии.
Северная Корея назвала случившееся тревожным предзнаменованием, которое привело бы «к неконтролируемому состоянию» ситуацию в районе границы.
Между тем лидер КНДР Ким Чен Ын призвал коренным образом пересмотреть военную стратегию и радикально расширить ядерный потенциал Северной Кореи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Северная Корея обвинила Сеул в стрельбе у границы
- Отец Маска похвалил российские ракеты
- Мадуро: Венесуэла и Россия расширяют экономическое сотрудничество
- В Волгоградской области три человека пострадали при атаке БПЛА
- Попова рассказала о подъеме заболеваемости COVID-19 в России с конца июля
- В США на заводе в Луизиане произошел взрыв
- Трамп займется борьбой с преступностью в Чикаго и Нью-Йорке
- СМИ: Макрон купил новую виллу на берегу Ла-Манша
- Цена криптовалюты Ethereum обновила исторический максимум
- Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru