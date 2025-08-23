Северная Корея обвинила Сеул в стрельбе у границы

Южная Корея произвела более 10 предупредительных выстрелов из пулемета в районе границы с КНДР. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство со ссылкой на заместителя начальника генштаба Корейской народной армии (КНА) Ко Чон Чхора.

Инцидент произошел 19 августа.

«Подстрекатели войны армии РК совершили серьезную провокацию: сделали более 10 предупредительных выстрелов из крупнокалиберного пулемета калибром 12,7 миллиметра против наших военнослужащих», - указал Ко Чон Чхор, добавив, что северокорейские военные были заняты строительством заграждений у южной пограничной линии.

Северная Корея назвала случившееся тревожным предзнаменованием, которое привело бы «к неконтролируемому состоянию» ситуацию в районе границы.

Между тем лидер КНДР Ким Чен Ын призвал коренным образом пересмотреть военную стратегию и радикально расширить ядерный потенциал Северной Кореи.

