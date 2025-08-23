Отец Маска похвалил российские ракеты
23 августа 202505:31
Бизнесмен Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, высоко оценил качество российских космических ракет. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«У русских очень хорошие разработки», - отметил Маск-старший.
Он указал, что ракеты РФ спроектировали и построили «много лет назад». При этом компания Илона Маска SpaceX более современная.
Ранее Эррол Маск в ходе своего визита в Москву посетил Музей Победы и восхитился его экспонатами.
