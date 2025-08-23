МИД: В секторе Газа остаются 67 россиян и их ближайших родственников

Более 60 россиян и их ближайших родственников остаются в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

«По данным представительства России при Палестинской национальной администрации, на сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан... и их ближайших родственников», - указали в ведомстве.

Дипломаты находятся на прямой связи с россиянами.

Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, после обострения конфликта в секторе Газа в конце 2023 года граждан РФ и их ближайших родственников-палестинцев массово эвакуировали с этих территорий. Самолеты МЧС вывезли около 1200 человек, пожелавших покинуть анклав. Далее работа с соотечественниками, которые хотели эвакуироваться, велась индивидуально и в рамках имеющихся возможностей.

Между тем ООН впервые объявила в секторе Газа состояние катастрофического голода.

