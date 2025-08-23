МИД: В секторе Газа остаются 67 россиян и их ближайших родственников
Более 60 россиян и их ближайших родственников остаются в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
«По данным представительства России при Палестинской национальной администрации, на сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан... и их ближайших родственников», - указали в ведомстве.
Дипломаты находятся на прямой связи с россиянами.
Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, после обострения конфликта в секторе Газа в конце 2023 года граждан РФ и их ближайших родственников-палестинцев массово эвакуировали с этих территорий. Самолеты МЧС вывезли около 1200 человек, пожелавших покинуть анклав. Далее работа с соотечественниками, которые хотели эвакуироваться, велась индивидуально и в рамках имеющихся возможностей.
Между тем ООН впервые объявила в секторе Газа состояние катастрофического голода.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД: В секторе Газа остаются 67 россиян и их ближайших родственников
- Буй, Дно, Оса: Стали известны города России с самым коротким названием
- Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ
- ВС России уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области
- Российский каноист Петров стал чемпионом мира на дистанции 500 метров
- Суд разрешил арестованной Митрошиной сменить адрес проживания
- В ДТП под Хабаровском погибли три человека
- Северная Корея обвинила Сеул в стрельбе у границы
- Отец Маска похвалил российские ракеты
- Мадуро: Венесуэла и Россия расширяют экономическое сотрудничество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru