Российский каноист Петров стал чемпионом мира на дистанции 500 метров
23 августа 202506:52
Россиянин Захар Петров выиграл золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в заезде каноистов-одиночек на 500 метров.
Спортсмен прошел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды. Вторым по итогам заезда стал олимпийский чемпион чех Мартин Фукса (+0,44 секунды), третьим - представитель Молдавии Сергей Тарновский (+1,11).
Захару Петрову 23 года, он выиграл уже четвертую золотую медаль мировых первенств.
Чемпионат по гребле на байдарках и каноэ проходит в Милане и завершится 24 августа. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
