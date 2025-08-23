Российский каноист Петров стал чемпионом мира на дистанции 500 метров

Трамп пообещал «масштабные санкции или ничего» в случае срыва переговоров по Украине Бойцы «Барс-Белгород» уничтожив БПЛА для прикрытия ремонтников РФ и Азербайджан на фоне охлаждения договорились сотрудничать в энергетике Заморозки возможны ночью и утром 23 августа в четырёх областях РФ «Ахмат» вдевятером сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ