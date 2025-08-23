В ДТП под Хабаровском погибли три человека

Автомобиль Toyota Noah столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter в районе имени Лазо в Хабаровском крае, погибли три человека. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в районе 56 км федеральной трассы А-370 «Уссури».

«Водитель Toyota Noah, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, увидел дерево на краю проезжей части, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с... Mitsubishi Canter», - отмечается в сообщении.

На месте происшествия скончались три пассажира Toyota, по данным Госавтоинспекции, это женщина 1980 года рождения, мужчина 1969 г. р. и девочка 2009 г. р. Водитель и еще один пассажир авто - мужчина 2004 г. р. и девочка 2012 г. р. -были госпитализированы с травмами.

На месте аварии работают правоохранители.

Ранее на трассе Екатеринбург-Тюмень четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика Sitrak.

