В ДТП под Хабаровском погибли три человека
Автомобиль Toyota Noah столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter в районе имени Лазо в Хабаровском крае, погибли три человека. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в районе 56 км федеральной трассы А-370 «Уссури».
«Водитель Toyota Noah, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, увидел дерево на краю проезжей части, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с... Mitsubishi Canter», - отмечается в сообщении.
На месте происшествия скончались три пассажира Toyota, по данным Госавтоинспекции, это женщина 1980 года рождения, мужчина 1969 г. р. и девочка 2009 г. р. Водитель и еще один пассажир авто - мужчина 2004 г. р. и девочка 2012 г. р. -были госпитализированы с травмами.
На месте аварии работают правоохранители.
Ранее на трассе Екатеринбург-Тюмень четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика Sitrak.
