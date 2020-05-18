Минтруд объяснил, как выплачивается накопительная часть пенсии

Средства накопительной части пенсии должны выплачиваться гражданам единовременно при оформлении выхода на пенсию. С таким разъяснением выступило министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Если быть абсолютно точными, 98,7% россиян получают средства накопительной части пенсии за один раз, уточнили в Минтруде. В отношении остальных 1,3% граждан, которые имеют право на это пособие, применяется показатель «продолжительность ожидаемого периода выплаты». Он рассчитывается на конкретный год и необходим для определения ежемесячного размера пенсии.

В министерстве подчеркнули, что после оформления и официального назначения накопительная пенсия может быть пересмотрено исключительно в сторону увеличения, отмечает Ura.ru.