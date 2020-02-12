Эпидемиологи увидели позитивные тенденции в ситуации с коронавирусом

Медики забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса. Как сообщил главврач Сергей Юрчук, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам пациент он получил.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин заявил НСН, что говорить, что эпидемия пошла на спад пока рано, но в целом позитивная тенденция уже просматривается.

«Всегда, когда начинается эпидемия, первыми к медикам попадают наиболее тяжелые пациенты. Этот типично, когда сначала высок процент летальных исходов, а потом он становится все меньше. Так что вполне обычная ситуация», - заявил собеседник НСН.

По данным китайский властей, темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом в Китае за неделю сократились почти на 50%. Эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему весьма серьёзная, но принятые меры дали некоторый эффект: зафиксировано волнообразное снижение темпов прироста числа заразившихся.