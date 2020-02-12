Эпидемиологи увидели позитивные тенденции в ситуации с коронавирусом
Эпидемиолог Олег Юрин в эфире НСН заявил, что уже виден прогресс в соотношении выздоровевших и умерших.
Медики забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса. Как сообщил главврач Сергей Юрчук, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам пациент он получил.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин заявил НСН, что говорить, что эпидемия пошла на спад пока рано, но в целом позитивная тенденция уже просматривается.
«Всегда, когда начинается эпидемия, первыми к медикам попадают наиболее тяжелые пациенты. Этот типично, когда сначала высок процент летальных исходов, а потом он становится все меньше. Так что вполне обычная ситуация», - заявил собеседник НСН.
По данным китайский властей, темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом в Китае за неделю сократились почти на 50%. Эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему весьма серьёзная, но принятые меры дали некоторый эффект: зафиксировано волнообразное снижение темпов прироста числа заразившихся.
«Пока процент новых заболевших все еще растет, но вот соотношение между выздоравливающими и умирающими двигается в сторону увеличения числа сумевших излечиться», - пояснил Олег Юрин.
Напомним, 26 января Ван Юньбинь вместе с женой и ребенком прилетел в Россию, а 31 января его доставили в больницу. У него был выявлен новый тип коронавируса. Его жена и ребенок были отправлены в карантин, но они не заразились.
В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР. Первого отпустили из больницы накануне.
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