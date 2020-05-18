В Совфеде пообещали компенсировать «выпадающую» часть накопительной пенсии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заверил, что сенаторы сделают всё необходимое для того, чтобы пенсионеры не почувствовали

«Для пенсионеров существенно любое уменьшение пенсии, поэтому законодательно мы должны регулировать вот эту неприятную технологическую расчётную особенность, которая заложена в формуле расчёта ежемесячной пенсии. Мы это делаем, поэтому пусть пенсионеры не волнуются: мы всё это внимательно посмотрим, посчитаем и обязательно всё это дело откорректируем. Прекрасно понимаем, что чисто формально учитывать продолжительность жизни при этих расчётах без корректировки формулы мы не можем, поэтому обязательно это сделаем», - отметил он.

Вместе с тем сенатор напомнил, что размер пенсии зависит не только от ожидаемой продолжительности жизни после выхода на пенсию.

«Накопительная часть пенсии в меньшей степени защищена против инфляции, чем страховая. По закону страховая пенсия индексируется. А вот что касается накопительных пенсий, здесь проблема несколько другая. Если вы передали право на управление вашими пенсионными накоплениями в частную компанию, то вопросы прироста или убытка пенсии связаны с эффективностью работы этой компании по вложению ваших средств. Некоторые компании и НПФ дают результат выше ежегодной обычной инфляции, некоторые дают ниже. Поэтому вопрос связан уже не с инфляцией, а с итогами деятельности той финансовой организации, в которую вложены ваши пенсионные накопления», - сказал Рязанский в эфире НСН.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России на 6,1% были проиндексированы социальные пенсии. Их начинают выплачивать определённым категориям граждан через пять лет после достижения пенсионного возраста.

