В Подмосковье полицейский погиб при задержании предполагаемых наркоторговцев

Капитан полиции погиб при задержании предполагаемых наркоторговцев в Московской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Как отметили в ведомстве, сотрудник МВД Павел Шевяков получил смертельные ранения в деревне Паново во время оперативно-розыскных мероприятий в отношении группы лиц, которые занимаются незаконным распространением наркотиков.

«Полицейские прибыли по установленному адресу, подойдя к входной двери частного дома... постучали в дверь и сообщили, что являются сотрудниками полиции. В это время мужчина приоткрыл входную дверь и сразу выстрелил в сторону полицейских, ранив Павла Шевякова, который впоследствии скончался», - указали в МВД.

Злоумышленника нейтрализовали ответным огнем, пишет RT.

Павлу Шевякову было 35 лет, он служил в подмосковной полиции с 2015 года. После гибели мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия.

Ранее в Оренбургской области один полицейский погиб, еще трое получили ранения при задержании преступника.

