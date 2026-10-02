В Подмосковье полицейский погиб при задержании предполагаемых наркоторговцев
Капитан полиции погиб при задержании предполагаемых наркоторговцев в Московской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Как отметили в ведомстве, сотрудник МВД Павел Шевяков получил смертельные ранения в деревне Паново во время оперативно-розыскных мероприятий в отношении группы лиц, которые занимаются незаконным распространением наркотиков.
«Полицейские прибыли по установленному адресу, подойдя к входной двери частного дома... постучали в дверь и сообщили, что являются сотрудниками полиции. В это время мужчина приоткрыл входную дверь и сразу выстрелил в сторону полицейских, ранив Павла Шевякова, который впоследствии скончался», - указали в МВД.
Злоумышленника нейтрализовали ответным огнем, пишет RT.
Павлу Шевякову было 35 лет, он служил в подмосковной полиции с 2015 года. После гибели мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия.
Ранее в Оренбургской области один полицейский погиб, еще трое получили ранения при задержании преступника.
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