В Госдуме заявили об отсутствии проекта амнистии к 75-летию Победы

Государственная дума не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы. Как пишет ТАСС, об этом рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он подчеркнул, что, это делается для того, чтобы «не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом все равно выпустят», пишет RT.

Напомним, в последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.