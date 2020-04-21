В Госдуме заявили об отсутствии проекта амнистии к 75-летию Победы
Государственная дума не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы. Как пишет ТАСС, об этом рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он подчеркнул, что, это делается для того, чтобы «не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом все равно выпустят», пишет RT.
Напомним, в последний раз амнистия объявлялась в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Между тем, на фоне распространения коронавирусной инфекции на прошлой неделе Владимир Путин принял решение перенести дату празднования победы в Великой Отечественной войне. Как пишут Известия, в Кремле подчеркнули, что для главы государства это решение не было простым, однако для российского лидера приоритетом является здоровье жителей России.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение о переносе парада Победы. По мнению Володина, это вынужденное решение было единственно правильным в сложившейся ситуации. Володин добавил, что решение главы государства о том, что парад и шествие «Бессмертного полка» не состоятся 9 мая и пройдут позже в этом году, поддерживают и депутаты Госдумы.
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