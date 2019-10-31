Выяснилось, где в России самые счастливые работники

В ходе опроса, где участникам предлагали оценить уровень своего счастья на работе по шкале от 0 до 10, выяснилось, что самые счастливые люди – это медики и фармацевты, чья средняя оценка собственного счастья составила 6,1 балла. На втором месте оказались госслужащие с показателем счастья 5,9 балла. На третьем месте оказались специалисты по управлению персоналом, которые ощущают себя счастливыми на 5,8 балла, пишут Известия.

Наименее счастливыми себя чувствуют представители автомобильного бизнеса и рабочих профессий - 4,4 и 4,7 балла соответственно.

В опросе, который проводился с 21 по 27 октября, приняли участие пять с половиной тысяч россиян.

