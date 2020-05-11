Озверевшие на карантине. Психолог призвал публично наказывать нарушителей самоизоляции

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, что для части нарушителей характерно сопротивление тем или иным нормам, а часть просто устала от карантина.

«Были люди с самого начала, которые всегда хотят вести себя поперёк, не подчиняться правилам. Таких людей не очень много, но они есть. Есть люди, которые озверели на карантине. Любые послабления, ожидание 12 числа, которые были объявлены раньше, их привели к тому, что они как с цепи сорвались. Есть ещё один важный момент. Это нарастание во время карантина у большого количества людей враждебности и раздражения. Об этом говорят и обращения с жалобами на домашнее насилие. Они находят внешний объект — это полиция. Это не просто бравирование, но и некое хамство. И особенно это проявляется в соцсетях — обругать, зная, что ничего за это не будет», - отметил психолог.

По словам Валяева, полиция действует по ситуации и в ряде случаев может ограничиться разъяснительной беседой: «Обстоятельства бывают разные». Ениколопов, со своей стороны, призывает не «либеральничать» с нарушителями.

«Полиция должна быть во всеоружии. Действовать надо очень быстро, жёстко и решительно. Иначе это приведёт к тому, что будут толпы ходить по Москве, и тогда уже никакая Росгвардия не справится. Тут не место доброте, потому что это риск для большого количества людей. Если с головой не всё в порядке... А оно сейчас действительно не всё в порядке! Наши исследования показывают, что у многих людей конструктивное мышление, понимание того, о чём говорится, снижается. И начинается: «снаряд в одну лунку два раза не ложится», «я когда-то переболел» и так далее, вплоть до отрицания болезни. И это нарастает. Вести себя они могут адекватно, только когда понимают, что за это будет сильное наказание. А если это спустят с рук, то всё большее количество людей начнёт срываться.

Наказывать надо сразу же, и при этом желательно публично. Дурость этих людей можно показывать по телевизору. Пусть рассказывают, что никакого коронавируса нет, человеку, у которого погиб родственник», - поделился своим мнением с НСН Ениколопов.

В Москве индекс самоизоляции 10 и 11 мая составляет 3,6. Он выше, чем в других городах-миллионниках. При этом в конце апреля в столице составляли по 1,4 тысячи протоколов о нарушении самоизоляции ежедневно, а 9 мая это число стало минимальным за весь период — 990 протоколов. Режим пропусков и самоизоляции будет действовать в городе как минимум до конца мая.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН предположил, что регионы с большим числом нарушений режима самоизоляции в ближайшие 10 дней ждёт вспышка заболеваемости.

