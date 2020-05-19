Опрос: Желание россиян выйти на работу сильнее страха заразиться COVID-19

Около 64% россиян считают оправданной возможность смягчить ограничения, которые действуют из-за распространения коронавирусной инфекции, и разрешить людям выйти на работу. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные исследования Социологического антикризисного центра. 23% участников опроса поддерживают то положение дел, которое была в течение последнего месяца – самоизоляция и ограничения передвижений по городу. 6% респондентов и вовсе выступают за ужесточение ограничений.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что 61% респондентов соблюдают режим самоизоляции в целом по России. В Москве таких 73%.

Также стало известно, что на фоне ситуации с коронавирусом наши соотечественники больше всего боятся серьезного спада в экономике, отсутствия средств на жизнь и даже на еду, а также долгосрочного изменения привычного образа жизни.