Опрос: Желание россиян выйти на работу сильнее страха заразиться COVID-19
Около 64% россиян считают оправданной возможность смягчить ограничения, которые действуют из-за распространения коронавирусной инфекции, и разрешить людям выйти на работу. Как пишет РИА Новости, об этом говорят данные исследования Социологического антикризисного центра. 23% участников опроса поддерживают то положение дел, которое была в течение последнего месяца – самоизоляция и ограничения передвижений по городу. 6% респондентов и вовсе выступают за ужесточение ограничений.
Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что 61% респондентов соблюдают режим самоизоляции в целом по России. В Москве таких 73%.
Также стало известно, что на фоне ситуации с коронавирусом наши соотечественники больше всего боятся серьезного спада в экономике, отсутствия средств на жизнь и даже на еду, а также долгосрочного изменения привычного образа жизни.
Ранее стало известно, что представители малого и среднего бизнеса полагают, что наиболее пострадавшей от коронавирусной инфекции отраслью стало ресторанное дело. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опрос разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан». Обмечается, что об этом заявили 82,9% опрошенных. 61,6% респондентов назвали индустрию моды и красоты, а 48,5% считают, что самые значительные убытки понесет производственная сфера, подчеркивает RT.
При этом, лучше всего с кризисом, по словам участников опроса, справятся IT-индустрия, телекоммуникационная отрасль и медицина.
Рассуждая о возможных путях спасения бизнеса, 34% участников опроса заявили, что этому может поспособствовать переход в онлайн и автоматизация процессов, а также перевод части сотрудников на «пожизненную» удалёнку и частичный отказ от офисов, отмечает Ura.ru.
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