Новости за ночь: Россияне смогут выбрать любую национальность при переписи населения

Россияне вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в интервью «Парламентской газете». По его словам, это объясняется 26-й статьей Конституции, запрещающей принуждать граждан определять свою национальность. Парламентарий добавил, что, помимо россиян, опросят иностранных граждан, которые проживают в России на постоянной или временной основе.

Кроме того, как отмечает Ura.ru, содержание листов для переписи переведут на десять языков, включая английский, китайский и татарский. Всероссийская перепись населения состоится осенью – сроки её проведения с 1 по 31 октября.