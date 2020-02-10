Новости за ночь: Россияне смогут выбрать любую национальность при переписи населения

10 февраля 202007:37

Россияне вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в интервью «Парламентской газете». По его словам, это объясняется 26-й статьей Конституции, запрещающей принуждать граждан определять свою национальность. Парламентарий добавил, что, помимо россиян, опросят иностранных граждан, которые проживают в России на постоянной или временной основе.

Кроме того, как отмечает Ura.ru, содержание листов для переписи переведут на десять языков, включая английский, китайский и татарский. Всероссийская перепись населения состоится осенью – сроки её проведения с 1 по 31 октября.

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Ранее стало известно, что получить гражданство Украины в упрощенном порядке смогут россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН отметил, что вряд ли украинские власти насчитают в России много желающих получить гражданство их государства.

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