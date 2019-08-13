Идее Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства предрекли крах
Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций в эфире НСН предположил. насколько инициатива Владимира Зеленского будет популярна у наших граждан.
Получить гражданство Украины в упрощенном порядке смогут россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Норма также будет распространяться и на иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в «обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».
Для получения гражданства заявители должны подать декларацию об отказе от уже имеющегося у них гражданства.
Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН отметил, что вряд ли украинские власти насчитают в России много желающих получить гражданство их государства.
«Отрицать, что россияне воевали на стороне ВСУ, не нужно, их было не так много. Куда больше было граждан нашей страны, воевавших на стороне народного ополчения. Не думаю, что упрощения процедуры получения украинского гражданства поспособствует массовому обращению россиян за паспортами соседнего государства. Число украинцев, желающих получить российское гражданство куда больше». – заявил политолог.
В ноябре 2018 года Украина ограничила въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. В ответ президент Владимир Путин облегчил для украинцев процедуру получения российского гражданства. В апреле вступил в силу соответствующий указ, касающийся жителей ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней. В Кремле отметили, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер
«Это пропагандистская акция украинских властей, которая не направлена на установления мира в Донбассе и нормализацию межгосударственных отношений России и Украины. Я бы не рассматривал это как ответ Путину, подписавшему указ о предоставлении российского гражданства по упрощенной схеме жителям Донбасса. Это гуманитарная акция, в которой не было бы нужды, если бы Киев соблюдал Минские соглашения», - отметил политолог Иван Мезюхо.
«Очень скоро об этой идее перестанут говорить, потому что не будет большого числа желающих россиян получить украинское гражданство»
Подобной позиции придерживается и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В эфире НСН он предположил, что желающих воспользоваться упрощенной системой получения украинского гражданства будет не так много.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Эксперты рассказали, что ждет Россию после санкций
- «Жёстко, но оправданно». В Кремле оценили действия силовиков на митингах в Москве
- В Кремле отреагировали на акции протеста в Москве
- Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян
- Мясной союз: В российских магазинах вся колбаса безопасна