Идее Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства предрекли крах

Получить гражданство Украины в упрощенном порядке смогут россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Норма также будет распространяться и на иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в «обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».

Для получения гражданства заявители должны подать декларацию об отказе от уже имеющегося у них гражданства.

Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН отметил, что вряд ли украинские власти насчитают в России много желающих получить гражданство их государства.

«Отрицать, что россияне воевали на стороне ВСУ, не нужно, их было не так много. Куда больше было граждан нашей страны, воевавших на стороне народного ополчения. Не думаю, что упрощения процедуры получения украинского гражданства поспособствует массовому обращению россиян за паспортами соседнего государства. Число украинцев, желающих получить российское гражданство куда больше». – заявил политолог.