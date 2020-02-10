Новости за ночь: Способное достроить «Северный поток-2» российское судно вышло в Сингапур

Судно «Академик Черский» называют единственным, способным достроить последние 160 километров трубы «Северный Поток-2» в Балтийском море. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН отмечал, что переход из Находки в район строительства по Северному морскому пути мог бы занять 1,5 месяца. Однако теперь, как видно, трубоукладчик пойдёт через Индийский океан.

Как отмечает РИА ФАН, о привлечении «Академика Черского» к достройке «Северного потока-2» ранее говорил министр энергетики РФ Александр Новак. Помощь российского судна понадобилась после того, швейцарский подрядчик строительства Allseas прекратил работы под угрозой санкций США.