Новости за ночь: Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Преступники, специализирующиеся на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Как пишут «Известия», сотрудники нелегальных колл-центров начали использовать изменённый сценарий общения, который вызывает больше доверия. Если раньше мошенники «маскировались» под службу безопасности банка и сообщали потенциальной жертве о блокировке счёта в связи с подозрительной транзакцией, то сейчас они задают вопросы о том, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счёт, объясняя этот запрос тем, что банк якобы получил заявление на проведение этой операции.
Потенциальной жертве, которая не обращалась с подобной просьбой, предлагают «спасти» свои средства с помощью перевода на некий «безопасный» счёт. Эксперты подчёркивают, что схема сводится к тому, чтобы перевести средства на счет преступников. Однако возможным это станет, только если клиент сообщит свои персональные данные для перевода денег.
Ранее глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев призвал в беседе НСН включать разум и не поддаваться на провокации.
«Есть очень простой и очень старый способ. Нужно сказать: «спасибо» и позвонить в банк самому. И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который вам звонили. Возможно, что где-то как-то уже подключились к линии и перехватывают ваши звонки», - пояснил эксперт отрасли.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Другие новости за ночь 10 февраля 2020 года
- Новости за ночь: Брэд Питт получил свой первый актёрский «Оскар»
- Новости за ночь: Способное достроить «Северный поток-2» российское судно вышло в Сингапур
- Новости за ночь: Россияне смогут выбрать любую национальность при переписи населения
- Новости за ночь: Число жертв коронавируса в Китае превысило 900
Горячие новости
- Корейский фильм «Паразиты» взял главный «Оскар»
- Двое детей из России погибли при столкновении катеров у Пхукета
- Новости за ночь: Число жертв коронавируса в Китае превысило 900
- Новости за ночь: Способное достроить «Северный поток-2» российское судно вышло в Сингапур
- Новости за ночь: Россияне смогут выбрать любую национальность при переписи населения