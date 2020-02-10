Новости за ночь: Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

Потенциальной жертве, которая не обращалась с подобной просьбой, предлагают «спасти» свои средства с помощью перевода на некий «безопасный» счёт. Эксперты подчёркивают, что схема сводится к тому, чтобы перевести средства на счет преступников. Однако возможным это станет, только если клиент сообщит свои персональные данные для перевода денег.

Ранее глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев призвал в беседе НСН включать разум и не поддаваться на провокации.

«Есть очень простой и очень старый способ. Нужно сказать: «спасибо» и позвонить в банк самому. И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который вам звонили. Возможно, что где-то как-то уже подключились к линии и перехватывают ваши звонки», - пояснил эксперт отрасли.