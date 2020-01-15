СМИ: «золотые паспорта» Мальты получили тезки известных россиян

В списке оказался некий Юрий Находкин. РБК позвонил члену политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрию Находкину. Тот, выслушав вопрос, положил трубку.

Факт получения гражданства Мальты в 2018 году подтвердил экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко, возглавляющий совет директоров чаефасовочной компании «Май».

Мальта выдает иностранцам гражданство по «золотым паспортам» за инвестиции. Соискателю нужно вложить в национальный инвестфонд 650 тысяч евро, в экономику страны – ещё 150 тысяч евро, а также арендовать или приобрести недвижимость на территории этого островного государства. Жить на Мальте при этом не обязательно.

