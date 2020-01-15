СМИ: «золотые паспорта» Мальты получили тезки известных россиян

15 января 202011:18

В опубликованном правительством Мальты списке лиц, получивших гражданство в 2018 году, оказались полные тёзки известных российских бизнесменов. Об этом пишет РБК.

В материале указано, что в перечне есть тёзки основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, основателя сети «Магнолия», членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина и других. Издание направило запросы в компании, к которым могут иметь отношение новоиспеченные граждане Мальты.

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В списке оказался некий Юрий Находкин. РБК позвонил члену политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрию Находкину. Тот, выслушав вопрос, положил трубку.

Факт получения гражданства Мальты в 2018 году подтвердил экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко, возглавляющий совет директоров чаефасовочной компании «Май».

Мальта выдает иностранцам гражданство по «золотым паспортам» за инвестиции. Соискателю нужно вложить в национальный инвестфонд 650 тысяч евро, в экономику страны – ещё 150 тысяч евро, а также арендовать или приобрести недвижимость на территории этого островного государства. Жить на Мальте при этом не обязательно.

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ФОТО: newanons.ru
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