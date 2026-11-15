Актриса Васильева получила травму из-за рухнувшего на нее металлического забора

«Не чувствовала ни рук, ни ног. Еще немножко, и, наверное, меня бы вообще насмерть убило», — рассказала Васильева.

Актриса с возмущением отметила, что проезжавшие мимо автомобилисты проявили поразительное равнодушие. Несмотря на то, что женщина лежала практически на дороге под металлическими листами, водители не спешили выйти из машин, чтобы помочь, и просто уезжали со светофора. Васильева также уточнила, что несчастный случай произошел на том же самом месте, где ее недавно сбила машина, из-за чего актриса предположила, что этот участок кем-то проклят.

Несмотря на полученную травму ноги и пережитый шок, артистка не стала отменять вечерний спектакль и обратилась к медикам только после завершения выступления. Врачи откачали жидкость из ее колена и рекомендовали соблюдать полный покой.

Это не первый несчастный случай с участием актрисы. В 2018 году Татьяна Васильева уже обращалась в институт Склифосовского после того, как ей прищемило голову в московском метро, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».