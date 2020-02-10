Новости за ночь: Число жертв коронавируса в Китае превысило 900

Отмечается, что от последствий вируса скончались 908 человек. За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 632 человека, всего зафиксирован 3281 случай выздоровления.

Эпицентром вспышки инфекции стала провинция Хубэй. За последнюю неделю там стало на 42% меньше новых случаев заболевания, отмечали в госкомитете по здравоохранению КНР.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов в эфире НСН, однако, заявил, что о победе над коронавирусом пока говорить рано: пока нет надежных лекарств и вакцины от этой инфекции.

По оценке учёных из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, пик распространения коронавируса может быть зафиксирован во второй половине февраля, передает RT.