Новости за ночь: Брэд Питт получил свой первый актёрский «Оскар»

Этот «Оскар» - второй в карьере Питта. Первый он получил как один из продюсеров фильма «12 лет рабства».

Церемония вручения премии «Оскар» продолжается в эти минуты. По два «Оскара» уже получили фильмы «1917» (в том числе за лучшую операторскую работу) и «Ford против Ferrari».

