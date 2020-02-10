Новости за ночь: Брэд Питт получил свой первый актёрский «Оскар»
Американский актёр Брэд Питт получил премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», где он сыграл дублёра актёра Рика Далтона.
#Oscars Moment: Brad Pitt wins Best Supporting Actor for @OnceInHollywood pic.twitter.com/TSGjMB3v8P— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Этот «Оскар» - второй в карьере Питта. Первый он получил как один из продюсеров фильма «12 лет рабства».
Церемония вручения премии «Оскар» продолжается в эти минуты. По два «Оскара» уже получили фильмы «1917» (в том числе за лучшую операторскую работу) и «Ford против Ferrari».
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