Новости за ночь: Брэд Питт получил свой первый актёрский «Оскар»

10 февраля 202007:13

Американский актёр Брэд Питт получил премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», где он сыграл дублёра актёра Рика Далтона.

Этот «Оскар» - второй в карьере Питта. Первый он получил как один из продюсеров фильма «12 лет рабства».

Церемония вручения премии «Оскар» продолжается в эти минуты. По два «Оскара» уже получили фильмы «1917» (в том числе за лучшую операторскую работу) и «Ford против Ferrari».

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ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS
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