Ломидзе не исключила ограничения туров из России в Китай

Майя Ломидзе: «Срок запрета не определен, пока не нормализуется ситуация с коронавирусом, с новой болезнью, которая поразила Китай и которая сильно обеспокоила, в том числе, Всемирную организацию здравоохранения. Возможно, в ближайшее время будут введены какие-то ограничения и на туры в Китай. Пока, кроме Роспотребнадзора, никто никаких предупреждений российским гражданам не давал. В связи со всей ситуацией, которая разворачивается вокруг коронавируса, некоторые китайские курорты, в частности, Хайнань – одно из самых востребованных направлений на российском рынке – ввели, в свою очередь, собственные меры безопасности. Проверяют всех, кто въезжает на остров, проведены специальные меры по отношению к тем, кто там находится для того, чтобы исключить факты заболевания, и, на данный момент, на Хайнане их действительно не зафиксировано. Все это сделано для того, чтобы туристы на острове чувствовали себя безопасно и, соответственно, спокойно могли прилетать и улетать на родину», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

