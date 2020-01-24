Ломидзе не исключила ограничения туров из России в Китай
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Китайские власти запретили турфирмам продавать туры внутри стране и за границу
Китайские власти временно запретили турфирмам продавать туры по стране и за границу. Мера принята для предотвращения распространения коронавируса, очаг которого обнаружен в городе Ухань. Продажа турпакетов должна быть приостановлена с 24 января.
Майя Ломидзе: «Срок запрета не определен, пока не нормализуется ситуация с коронавирусом, с новой болезнью, которая поразила Китай и которая сильно обеспокоила, в том числе, Всемирную организацию здравоохранения. Возможно, в ближайшее время будут введены какие-то ограничения и на туры в Китай. Пока, кроме Роспотребнадзора, никто никаких предупреждений российским гражданам не давал. В связи со всей ситуацией, которая разворачивается вокруг коронавируса, некоторые китайские курорты, в частности, Хайнань – одно из самых востребованных направлений на российском рынке – ввели, в свою очередь, собственные меры безопасности. Проверяют всех, кто въезжает на остров, проведены специальные меры по отношению к тем, кто там находится для того, чтобы исключить факты заболевания, и, на данный момент, на Хайнане их действительно не зафиксировано. Все это сделано для того, чтобы туристы на острове чувствовали себя безопасно и, соответственно, спокойно могли прилетать и улетать на родину», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
30 миллионов туристов посетили Россию в 2019 году
Порядка 30 миллионов туристов посетило Россию в 2019 году. Такие предварительные данные привела советник руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова. По ее словам, рост турпотока наблюдался из Германии, Франции и азиатского региона.
Майя Ломидзе: «Необходимо отметить, что по итогам 2019 года впервые динамика прироста туристов из Китая меньше, чем, например, динамика прироста из Испании и Германии. Это беспрецедентная картина, которую мы до сих пор не наблюдали. В связи с запретом в Китае на выезд в зарубежные страны, в числе которых Россия, возможно, динамика 2020 года будет тоже не очень активной», – отмечает она в эфире НСН.
Число российских туристов на Мальдивах побило рекорд
Российский турпоток на Мальдивы в 2019 году поставил исторический рекорд. Согласно официальным данным министерства туризма Мальдивских островов, с января по декабрь количество российских туристических прибытий на Мальдивы составило почти 84 тысячи.
Майя Ломидзе: «Мальдивы всегда позиционировались как дорогой элитный отдых. Но в прошлом году цена была сопоставима с турами в Доминиканскую Республику или в страны юго-восточной Азии по продолжительности и по набору услуг. Дело в том, что мальдивские объекты размещения серьезно снизили цены и часть рейсов, которые осуществлялись, также продавали билеты по очень демократичным ценам, что позволило этой стране войти в десятку наиболее востребованных экзотических направлений на российском рынке», – говорит в беседе с НСН Майя Ломидзе.
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