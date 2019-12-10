Эксперты назвали альтернативы дорожающему отдыху в Турции
После введения налога на проживание в отелях Турции россияне могут выбрать для своих путешествий альтернативные направления. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Специалист подчеркнул, что Турция, безусловно, предлагает нижний предел по цене.
По его словам, только Египет может предложить ниже, но летом там жарко, да и сейчас это направление закрыто. Поэтому кто-то, как заявил Барзыкин, может поехать в Тунис, кто-то отправится на Средиземное море, пишет Ura.ru.
Кроме того, специалист подчеркнул, что цены на отдых в Турции начнут снижаться в том случае, если появятся предложения, способные повлиять на спрос на рынке.
Накануне стало известно, что налог на проживание в турецких отелях с 1 апреля будущего года составит 1%, с 1 января 2021 года его повысят до 2%, подчёркивает RT.
Между тем, в Ассоциации туроператоров России в следующем году не ожидают роста цен на турпутёвки. Об этом в эфире НСН рассказал первый вице-президент Ассоциации Владимир Канторович. А вот качество услуг может снизиться.
«На стоимости путёвок в 2020 году это никак не отразится, потому что цены от гостиниц туроператоры уже получили. Если и отразится, то в 2021 году. Но поскольку с экономикой в Турции вообще не очень хорошо, и у гостиниц в частности, то, что они не смогут повысить цены в 2020 году, может привести к тому, что они начнут на чём-нибудь экономить. Может ухудшиться качество каких-то услуг. Потому что свободы для манёвра, жирового запаса не хватает — когда этого нет, надо либо цены повышать, либо на чём-то экономить», - объяснил он.
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