Эксперты назвали альтернативы дорожающему отдыху в Турции

После введения налога на проживание в отелях Турции россияне могут выбрать для своих путешествий альтернативные направления. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Специалист подчеркнул, что Турция, безусловно, предлагает нижний предел по цене.

По его словам, только Египет может предложить ниже, но летом там жарко, да и сейчас это направление закрыто. Поэтому кто-то, как заявил Барзыкин, может поехать в Тунис, кто-то отправится на Средиземное море, пишет Ura.ru.

Кроме того, специалист подчеркнул, что цены на отдых в Турции начнут снижаться в том случае, если появятся предложения, способные повлиять на спрос на рынке.