Голикова рассказала о разработке в России 47 вакцин от COVID-19
В России ведется разработка 47 вакцин от коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что работа над препаратами идет на 14 платформах. Голикова выразила надежду на то, что «какие-то из них дадут ощутимый результат».
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Ранее стало известно, что американская биотехнологогическая компания Moderna объявили о первых позитивных результатах клинических испытаний вакцины против COVID-19 на людях. У добровольцев, которым её вводили, количество антител достигало показателей, аналогичных тем, что наблюдаются у переболевших коронавирусом. В Moderna утверждают, что препарат безопасен, и планируют перейти к завершающей стадии клинических испытаний в июле, пишет Ura.ru.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что ускоренное создание вакцины при определённых условиях возможно, но её ещё должны официально разрешить.
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