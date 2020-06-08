Новости за ночь: Онищенко рассказал о вереде антисептиков для рук
У человека на руках есть своя микрофлора, а использование антисептиков её нарушает — такие растворы убивают её вместе с бактериями и вирусами. Об этом заявил депутат Госдумы, эпидемиолог и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Несмотря на то, что технологии развиваются, все обычно используют антисептики на спиртовой основе. При длительном использовании они ушат руки, а иногда могут вызывать и аллергические реакции, рассказал Ura.ru Онищенко.
Ранее он в эфире НСН призвал Минздрав и Роспотребнадзор опубликовать правила ношения масок и перчаток, ставших для россиян повседневными атрибутами в условиях пандемии коронавируса.
Дерматолог Юлия Галлямова в беседе с НСН рассказала, что самые аллергенные перчатки — латексные, а при использовании санитайзеров рекомендовала не забывать про крем для рук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru