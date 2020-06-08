Новости за ночь: На Украине рассказали, как «ударить» по Сибири

У ВВС США есть возможность нанести удар по инфраструктуре Северного морского пути, по российским арктическим военным базам и даже объектам в Сибири, не заходя в контролируемое ЗРК С-400 «Триумф» воздушное пространство. Об этом заявили в украинской консалтинговой компании Defense Express.

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Аналитиков обнадёжил недавний полёт американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress над Арктикой у российских границ, передаёт РИА Новости. На этих бомбардировщиках установлены крылатые ракеты дальностью пуска в 980 км и 1200 км, говорится в материале.

Украинские аналитики отмечают, что американцы уже второй раз за последнее показали свои военные возможности России. Первой демонстрацией, вероятно, они считают Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря. Американское издание The Drive назвало возможности этих бомбардировщиков «серьёзной проблемой для российского флота».

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