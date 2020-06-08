Новости за ночь: На Украине рассказали, как «ударить» по Сибири
У ВВС США есть возможность нанести удар по инфраструктуре Северного морского пути, по российским арктическим военным базам и даже объектам в Сибири, не заходя в контролируемое ЗРК С-400 «Триумф» воздушное пространство. Об этом заявили в украинской консалтинговой компании Defense Express.
Аналитиков обнадёжил недавний полёт американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress над Арктикой у российских границ, передаёт РИА Новости. На этих бомбардировщиках установлены крылатые ракеты дальностью пуска в 980 км и 1200 км, говорится в материале.
Украинские аналитики отмечают, что американцы уже второй раз за последнее показали свои военные возможности России. Первой демонстрацией, вероятно, они считают Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря. Американское издание The Drive назвало возможности этих бомбардировщиков «серьёзной проблемой для российского флота».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Читайте также новости за ночь 8 июня:
- Новости за ночь: Правительство задумало ограничить выплаты топ-менеджерам госкорпораций
- Новости за ночь: Забытое обнуление президентских сроков добавили на сайт голосования по Конституции
- Новости за ночь: Онищенко рассказал о вереде антисептиков для рук
- Новости за ночь: В Госдуме хотят платить россиянам минимум 150 рублей в час
Горячие новости
Заразились
468 тыс.+8 984 / сут.
Умерли
5 859+134 / сут.
Выздоровели
227 тыс.+5 343 / сут.
- «Радикальные» послабления: Москва ждёт отмены пропусков
- Количество тестов на коронавирус в России превысило 13 млн
- Главного не забыли: «Обнуление» вернули на сайт голосования по Конституции
- В Москве скончался за сутки 51 пациент с COVID-19
- Новости за ночь: На Украине рассказали, как «ударить» по Сибири
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru