Новости за ночь: Правительство задумало ограничить выплаты топ-менеджерам госкорпораций

Источники издания в госкомпаниях слышали об этой инициативе. Официально представители компаний, топ-менеджмент которых может быть ограничен в доходах, пока эту информацию не комментируют. Как отмечается в материале, размер выплат для руководителей госкорпораций обычно не раскрывают, но они, очевидно, выше указанной суммы.

Согласно опубликованным данным, правительство также намерено привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому списку показателей эффективности (KPI), которыми могут выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости для глав коммерческих госкомпаний.

Мера может затронуть руководство «Газпрома», «Роснефти», «Россетей», РЖД, «Аэрофлота», «Росатома», «Русгидро» и других госкомпаний, отмечает «Коммерсантъ».

