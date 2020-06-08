Новости за ночь: Правительство задумало ограничить выплаты топ-менеджерам госкорпораций
В правительстве РФ рассматривают возможность ограничить выплаты топ-менеджерам госкорпораций и госкомпаний, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённые источники. Предполагается, что размер таких выплат руководящим сотрудниками будет ограничен тремя минимальными заработками премьер-министра Михаила Мишустина, то есть 30 миллионами рублей в год. Исключения из этого правила возможны, если их предложит президент.
Источники издания в госкомпаниях слышали об этой инициативе. Официально представители компаний, топ-менеджмент которых может быть ограничен в доходах, пока эту информацию не комментируют. Как отмечается в материале, размер выплат для руководителей госкорпораций обычно не раскрывают, но они, очевидно, выше указанной суммы.
Согласно опубликованным данным, правительство также намерено привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому списку показателей эффективности (KPI), которыми могут выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости для глав коммерческих госкомпаний.
Мера может затронуть руководство «Газпрома», «Роснефти», «Россетей», РЖД, «Аэрофлота», «Росатома», «Русгидро» и других госкомпаний, отмечает «Коммерсантъ».
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