Онищенко потребовал от Минздрава опубликовать правила ношения масок и перчаток
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН заявил, что государство обязано информировать граждан о том, как правильно использовать средства индивидуальной защиты.
Более надежной альтернативой маскам могут стать строительные респираторы, так как они плотнее сидят на лице и задерживают более мелкие частицы. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал врач-вирусолог Виктор Ларичев. Он уточнил, что для защиты от инфекции помогает и то, и другое средство.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН предложил все правила ношения разных типов масок опубликовать на сайтах профильных ведомств.
«Сегодня шум подняли на всю страну из-за слов Ларичева. Все маски, а их много видов, имеют характеристику и рекомендации по времени и правилам их ношения. Как стирать многоразовые маски, как проглаживать. нужно знать И это должно быть на сайте Минздрава и Роспотребнадзора. Почему этого не сделали до сих пор? Неужели так трудно? Я требую это сделать!» - возмутился он.
В свою очередь, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал, что защититься от заражения новой инфекцией наиболее эффективно помогут плотные, непроницаемые перчатки, например, из кожи. Также подойдут строительные, но их нужно специально обрабатывать.
«И про перчатки нужно такие рекомендации опубликовать. Сенсацию сделали! В стране, где есть атомное оружие, когда в космос летают, нашли повод с утра Ларичева цитировать», - высказал свою точку зрения Геннадий Онищенко.
Напомним, с 1 июня власти Москвы уточнили правила прогулок горожан. По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, во время прогулки гражданин обязан быть в маске. При этом Немерюк подчеркнул, что перчатки необходимы для посещения магазинов, аптек и других общественных мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru