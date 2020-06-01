Онищенко потребовал от Минздрава опубликовать правила ношения масок и перчаток

Более надежной альтернативой маскам могут стать строительные респираторы, так как они плотнее сидят на лице и задерживают более мелкие частицы. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал врач-вирусолог Виктор Ларичев. Он уточнил, что для защиты от инфекции помогает и то, и другое средство.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН предложил все правила ношения разных типов масок опубликовать на сайтах профильных ведомств.

«Сегодня шум подняли на всю страну из-за слов Ларичева. Все маски, а их много видов, имеют характеристику и рекомендации по времени и правилам их ношения. Как стирать многоразовые маски, как проглаживать. нужно знать И это должно быть на сайте Минздрава и Роспотребнадзора. Почему этого не сделали до сих пор? Неужели так трудно? Я требую это сделать!» - возмутился он.