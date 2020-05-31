Дерматолог рассказала, как уберечь лицо и руки под масками и перчатками

Россияне могут не носить на пляже медицинские маски. При этом отдыхающим необходимо соблюдать социальную дистанцию. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да... должна быть социальная дистанция, это обязательно, и на пляже тоже», — заявила Попова.

Дерматолог, доктор медицинских наук, профессор ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Юлия Галлямова в эфире НСН объяснила многочисленные дискуссии в обществе по поводу ношения масок и перчаткам страхом получить новую инфекцию, в том числе аллергию. Эксперт отметила, что кожные инфекции могут спровоцировать ухудшение состояния здоровья до средней тяжести. А это не представляет смертельного риска.

«Все кожные инфекции и аллергические реакции – средней тяжести. COVID-инфекция может достичь угрожающего здоровью уровня. Поэтому на весах надо взвешивать, что опаснее. Конечно, развитие вторичной инфекции под синтетическими тканями, перчатками возрастает, особенно, у людей, склонных к аллергии. Но не надо думать, что такая реакция разовьется обязательно у всех», - заверила эксперт.

Юлия Галлямова дала несколько рекомендаций, чтобы сохранить здоровье кожи во время ношения масок и перчаток.