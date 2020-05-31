Дерматолог рассказала, как уберечь лицо и руки под масками и перчатками
Дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова в эфире НСН объяснила, как сохранить кожу здоровой под медицинскими масками и перчатками.
Россияне могут не носить на пляже медицинские маски. При этом отдыхающим необходимо соблюдать социальную дистанцию. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1».
«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да... должна быть социальная дистанция, это обязательно, и на пляже тоже», — заявила Попова.
Дерматолог, доктор медицинских наук, профессор ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Юлия Галлямова в эфире НСН объяснила многочисленные дискуссии в обществе по поводу ношения масок и перчаткам страхом получить новую инфекцию, в том числе аллергию. Эксперт отметила, что кожные инфекции могут спровоцировать ухудшение состояния здоровья до средней тяжести. А это не представляет смертельного риска.
«Все кожные инфекции и аллергические реакции – средней тяжести. COVID-инфекция может достичь угрожающего здоровью уровня. Поэтому на весах надо взвешивать, что опаснее. Конечно, развитие вторичной инфекции под синтетическими тканями, перчатками возрастает, особенно, у людей, склонных к аллергии. Но не надо думать, что такая реакция разовьется обязательно у всех», - заверила эксперт.
Юлия Галлямова дала несколько рекомендаций, чтобы сохранить здоровье кожи во время ношения масок и перчаток.
«Конечно, грибок развивается в благоприятной среде. Перчатки, поскольку выполнены из синтетики. Латексные – самые аллергенные. Стоматологи и хирурги больше остальных подвержены кожным дерматитам. Необходимо создавать собственную защиту коже, которая в реальной жизни защищает нас от тех же грибков, то есть, повышать водно-липидный баланс кожи. Нужно использовать различные кремы для рук, которые увлажняют кожу, особенно с учетом того, что мы постоянно используем санитайзеры и моем руки. Поэтому я бы рядом с мылом для рук рекомендовала поставить на раковину и крем для рук. Какой-то особенный я бы не рекомендовала. Использовать нужно тот, что создает комфорт лично для вас, исходя из особенностей кожи. Если кожа сухая, то применять питательный, более жирный, если плотная, из большим количеством кожного сала, - легкий, водянистый, можно гелеобразный», - заявила дерматолог.
Профессор напомнила, что и медицинские маски, даже одноразовые, могут вызвать нежелательную реакцию на коже.
«Маска – ткань с ворсинками, которая вызывает раздражение. Задача та же – сохранить водно-липидный баланс кожи. Если возникла аллергическая реакция, покупайте в аптечной сети с надписью «для раздраженной кожи». Обычно они содержат цинк, который предотвращает развитие кожного дерматита», - советует Юлия Галлямова.
Ранее телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов в эфире НСН напомнил о «технике безопасности» во время пандемии коронавируса.
«Сам факт инфицирования напоминает нам, что никто не застрахован, и контакты по возможности надо сократить, использовать маску и почаще мыть руки. Альтернативы пока нет», — делится своим мнением
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