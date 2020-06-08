Новости за ночь: Забытое обнуление президентских сроков добавили на сайт голосования по Конституции

На сайт всероссийского голосования по Конституции добавили раздел об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина. Информация опубликована в блоке под названием «Какие поправки?» на сайте 2020og.ru. Ранее газета «Ведомости» распространила сообщение, что на портале для электронного голосования по Основному закону не оказалось поправки в статью 81 об ограничении сроков Владимира Путина ни в одном из 15 тематических блоков.

Теперь в 7 пункт добавили следующую формулировку: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента РФ – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

Как отмечает Ura.ru, сейчас в 81 статье Конституции РФ обозначено, что один и тот же человек не может быть главой государства более двух сроков подряд. В поправке, предложенной первой женщиной-космонавтом, предлагается исключить формулировку «подряд», а также дополнить статью положением, что это ограничение не принимает во внимание сроки, которые занимал президент до вступления в силу обновлённой Конституции.

Ранее Конституционный суд поддержал поправки, которые отменяют для действующего на момент голосования президента ограничения по срокам занятия высшего государственного поста после принятия правок в Конституцию. Основной день голосования по изменениям в Основной закон назначен на 1 июля.

