Новости за ночь: В Госдуме хотят платить россиянам минимум 150 рублей в час
В Государственной думе появилось предложение утвердить в стране минимальный размер оплаты труда по срочным договорам и для тех, кто занят неполный день. Народные избранники хотят, чтобы такие работники получали не менее 150 рублей в час.
В пояснительной записке к законодательной инициативе уточняется, что некоторые работодатели целенаправленно сокращают оплату труда до минимально возможной ставки, а также прописывают якобы сокращенный день. Это даёт им возможность получить высокую прибыль и уклониться от уплаты налогов. При этом варианте нередко основная часть зарплаты выдаётся в конвертах. Сотрудники вынуждены принимать такие условия в условиях увеличения уровня безработицы в стране.
Как отмечает Ura.ru, индексировать почасовую оплату в Российской Федерации предполагается один раз в течение года. В случае одобрения законопроект должен вступить в силу с 1 января будущего года. Согласно действующему законодательству, почасовая ставка сейчас определяется, исходя из минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей. В мае её размер равнялся 89,85 рубля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru