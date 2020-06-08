Новости за ночь: В Госдуме хотят платить россиянам минимум 150 рублей в час

В Государственной думе появилось предложение утвердить в стране минимальный размер оплаты труда по срочным договорам и для тех, кто занят неполный день. Народные избранники хотят, чтобы такие работники получали не менее 150 рублей в час.

В пояснительной записке к законодательной инициативе уточняется, что некоторые работодатели целенаправленно сокращают оплату труда до минимально возможной ставки, а также прописывают якобы сокращенный день. Это даёт им возможность получить высокую прибыль и уклониться от уплаты налогов. При этом варианте нередко основная часть зарплаты выдаётся в конвертах. Сотрудники вынуждены принимать такие условия в условиях увеличения уровня безработицы в стране.

Как отмечает Ura.ru, индексировать почасовую оплату в Российской Федерации предполагается один раз в течение года. В случае одобрения законопроект должен вступить в силу с 1 января будущего года. Согласно действующему законодательству, почасовая ставка сейчас определяется, исходя из минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей. В мае её размер равнялся 89,85 рубля.

