СМИ: Кортеж Путина прибыл в Кремль поздно вечером

Глава государства Владимир Путин приехал в Кремль поздно вечером 8 июня, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Путин рассказал, что ежедневно днем и ночью получает доклады о ситуации с СВО

На опубликованном видео виден кортеж главы государства, который направляется в сторону Кремля.

Отмечается, что президент России прибыл в Кремль за полтора часа до полуночи.

Ранее Путин рассказал, что однажды человек из его близкого окружение сравнил его с киборгом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинПрезидент РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры