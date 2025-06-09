СМИ: Кортеж Путина прибыл в Кремль поздно вечером

На опубликованном видео виден кортеж главы государства, который направляется в сторону Кремля.

Отмечается, что президент России прибыл в Кремль за полтора часа до полуночи.

Ранее Путин рассказал, что однажды человек из его близкого окружение сравнил его с киборгом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

