В охваченный протестами Лос-Анджелес направят нацгвардию

Мэр Карен Басс сообщила, что нацгвардия пока не находится в городе, как ранее заявил президент США Дональд Трамп. Сенатор Берни Сандерс из Вермонта при этом раскритиковал соответствующее решение американского лидера.

Президент США распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тысячи бойцов Национальной гвардии страны из-за массовых протестов на фоне миграционных рейдов, в результате которых были задержаны 45 человек.

Ранее стало известно, что США предложат нелегальным мигрантам $1 тысячу за добровольный выезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

