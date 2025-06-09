В охваченный протестами Лос-Анджелес направят нацгвардию
В США Национальная гвардия прибудет в Лос-Анджелес и будет развернута для подавления протестов в течение ближайших суток, сообщает The New York Times.
Мэр Карен Басс сообщила, что нацгвардия пока не находится в городе, как ранее заявил президент США Дональд Трамп. Сенатор Берни Сандерс из Вермонта при этом раскритиковал соответствующее решение американского лидера.
Президент США распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тысячи бойцов Национальной гвардии страны из-за массовых протестов на фоне миграционных рейдов, в результате которых были задержаны 45 человек.
Ранее стало известно, что США предложат нелегальным мигрантам $1 тысячу за добровольный выезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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