Ранняя диагностика и изоляция. Китайский врач рассказал, как побороть коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус. Женщина и мужчина недавно вернулись из Китая и обратились в поликлиники с признаками гриппа. Было принято решение об их госпитализации, передает «Интерфакс».

В самом Китае, где количество заболевших пневмонией, вызванной новым корона вирусом, продолжает расти, остается более 5,5 тысяч организованных туристов из России. По сообщению Ростуризма, все они должны вернуться до 4 февраля. Наряду с этим, посольство России в Пекине обсуждает с китайскими властями эвакуацию россиян из провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки коронавируса. Местные власти заверяют в готовности обеспечить максимальную поддержку иностранцам, находящимся на территории провинции, но, тем не менее, «исходит из предпочтительности сохранения текущего режима пребывания», - рассказали ТАСС в посольстве России. На данный момент на территории провинции находятся 140 россиян. Выезд из провинции ограничен. Возбудителем нового заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого случилась в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй. По последним данным, вызванной им пневмонией в Китае заболели больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

Россия закрывается для туристов из Китая: российские туроператоры с 28 января временно прекращают прием новых организованных тургрупп из этой страны. По сообщению Российского союза туриндустрии, понедельник стал последним днем приема в России организованных групп китайских туристов. «Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», - говорится в сообщении. Тех китайских туристов, которые уже находятся в Москве, будут проверять специальные мобильные медицинские бригады. В гостиницах, где селятся группы китайских туристов, эти бригады будут измерять постояльцам температуру, - сообщила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. В гостиницах, общественном транспорте, на рынках, в спортивных и развлекательных учреждениях будет усилена дезинфекция, - добавила она.

Китайские врачи уже назвали период, на который придется пик вспышки коронавируса. Он наступит в Китае через семь-десять дней, однако масштабного роста заболеваемости не произойдет, - заявил агентству Xinhua китайский академик, возглавивший спецкомиссию, созданную в связи со вспышкой болезни. Он отметил, что до сих пор нет ни одного целевого лекарственного препарата против нового заболевания. И назвал два способа побороть эпидемию: обнаруживать болезнь на ранних стадиях, а всех больных изолировать. «Эти две позиции являются самыми примитивными, но в то же время и самыми эффективными», - резюмировал китайский врач.

