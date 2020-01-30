Названа причина мошенничества на рынке ОСАГО
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что россияне обращаются к услугам недобросовестных лиц из-за высоких тарифов страховщиков.
Министерство внутренних дел РФ предложило привлечь к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО частных детективов. По данным «Известий», Российский союз автостраховщиков (РСА) совместно с Банком России активно прорабатывают изменения в законодательство, которые позволят это сделать. Эксперты отметили, что услуги частных сыщиков стоят дорого, что может привести к еще большей убыточности ОСАГО. Кроме того, сейчас привлекать детективов к расследованию невозможно — им необходимо письменное согласие страхователя на проведение расследования.
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН рассказал о причинах, вынуждающих автовладельцев обращаться к мошенникам за оформлением полиса. По его словам, это происходит из-за того, что цены тарифов на услуги неоправданно завышены.
«В расцвете мошенничества виноваты в первую очередь страховые компании. Они задирают тарифы и ведут себя не по-партнерски по отношению к гражданам. Граждане ищут возможность оформить полис подешевле, обойти официальных страховщиков, и здесь появляются мошенники, которые этой ситуацией пользуются. Если бы люди доверяли страховым компаниям, в массе своей обращаясь к ним, то для мошенников не было бы такого места. Это наименее болезненный способ борьбы с проблемой. А одновременно с этим, конечно, должны работать органы полиции. Сыщики могут содействовать, но ответственность за это должна лежать на государстве и его органах, которые призваны заниматься вещами такого рода», - отметил он.
По итогам 2019 года средняя цена ОСАГО снизилась на 5%, ее средний показатель по стране – менее 5,5 тысяч рублей, сообщил Российский союз автостраховщиков. Снижение цены ОСАГО стало возможно благодаря начатой Центральным банком реформы по индивидуализации тарифов в этом сегменте.
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