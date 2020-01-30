Названа причина мошенничества на рынке ОСАГО

Министерство внутренних дел РФ предложило привлечь к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО частных детективов. По данным «Известий», Российский союз автостраховщиков (РСА) совместно с Банком России активно прорабатывают изменения в законодательство, которые позволят это сделать. Эксперты отметили, что услуги частных сыщиков стоят дорого, что может привести к еще большей убыточности ОСАГО. Кроме того, сейчас привлекать детективов к расследованию невозможно — им необходимо письменное согласие страхователя на проведение расследования.

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН рассказал о причинах, вынуждающих автовладельцев обращаться к мошенникам за оформлением полиса. По его словам, это происходит из-за того, что цены тарифов на услуги неоправданно завышены.