Новости за ночь: Минобрнауки рассказал о методике распределения бюджетных мест

В Минобрнауки разработали методику, благодаря которой большая часть бюджетных мест будет распределяться в региональные вузы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. По словам российского лидера, число выпускников школ в ближайшие годы будет увеличиваться, поэтому нужно сохранить доступность бесплатного высшего образования.