Новости за ночь: Минобрнауки рассказал о методике распределения бюджетных мест
В Минобрнауки разработали методику, благодаря которой большая часть бюджетных мест будет распределяться в региональные вузы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. По словам российского лидера, число выпускников школ в ближайшие годы будет увеличиваться, поэтому нужно сохранить доступность бесплатного высшего образования.
Ранее на пресс-конференции НСН зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина рассказала, что работодатели заявляют о низком уровне подготовленности специалистов в учебных заведениях.
«Более 70% работодателей говорят о неготовности выпускников профессиональных программ прийти на предприятие и сразу полноценно приступить к работе. Где-то 25% работодателей, участвующих в этом опросе, сказали, что они тратят на обучение молодых специалистов еще примерно год - это отвлекает других работников предприятия и, возникают дополнительные затраты», - сказала Духанина.
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