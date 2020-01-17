Новости за ночь: Минобрнауки рассказал о методике распределения бюджетных мест

17 января 202007:33

В Минобрнауки разработали методику, благодаря которой большая часть бюджетных мест будет распределяться в региональные вузы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. По словам российского лидера, число выпускников школ в ближайшие годы будет увеличиваться, поэтому нужно сохранить доступность бесплатного высшего образования.

Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах

Ранее на пресс-конференции НСН зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина рассказала, что работодатели заявляют о низком уровне подготовленности специалистов в учебных заведениях.

«Более 70% работодателей говорят о неготовности выпускников профессиональных программ прийти на предприятие и сразу полноценно приступить к работе. Где-то 25% работодателей, участвующих в этом опросе, сказали, что они тратят на обучение молодых специалистов еще примерно год - это отвлекает других работников предприятия и, возникают дополнительные затраты», - сказала Духанина.

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