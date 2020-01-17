Новости за ночь: Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы

Свидетельства участников тех событий указывают, что польское восстание против гитлеровцев в 1944 году было плохо подготовлено и проводилось в политических целях, не соответствующих ожиданиям большинства населения, сообщает RT.

Архивы подтверждают попытки командования Красной Армии поддержать восставших поставками оружия, горючего и продовольствия, а также разведывательными данными и артиллерийскими ударами. Разведчик фронтового штаба с позывным Олег, отправленный к восставшим для поддержания связи, свидетельствует, что руководство восставших намеренно не проводило наступательных действий.

Варшава была освобождена от фашистов 17 января 1945 года силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского. Минобороны РФ обнародовало фотографии прорыва обороны и последствий штурма. Также опубликованы документы, свидетельствующие о варварстве немецких оккупантов.

