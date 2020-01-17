Новости за ночь: Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы
К 75-летию освобождения Варшавы от фашистских оккупантов на сайте Минобороны РФ появился раздел, посвященный этому событию. В нем опубликованы справки о Варшавском восстании в августе-сентябре 1944 года, кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта, показания о концлагерях на территории Польши, наградные листы с описанием подвигов красноармейцев, донесения о «террористической деятельности польской реакции» осенью 1945 года.
Свидетельства участников тех событий указывают, что польское восстание против гитлеровцев в 1944 году было плохо подготовлено и проводилось в политических целях, не соответствующих ожиданиям большинства населения, сообщает RT.
Архивы подтверждают попытки командования Красной Армии поддержать восставших поставками оружия, горючего и продовольствия, а также разведывательными данными и артиллерийскими ударами. Разведчик фронтового штаба с позывным Олег, отправленный к восставшим для поддержания связи, свидетельствует, что руководство восставших намеренно не проводило наступательных действий.
Варшава была освобождена от фашистов 17 января 1945 года силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского. Минобороны РФ обнародовало фотографии прорыва обороны и последствий штурма. Также опубликованы документы, свидетельствующие о варварстве немецких оккупантов.
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