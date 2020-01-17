Новости за ночь: Названы возможные перспективы политической карьеры Медведева

17 января 202007:57

После ухода из правительства и назначения в Совет безопасности РФ у Дмитрия Медведева открываются новые возможности и перспективы, заявил неназванный высокопоставленный член «Единой России» газете «Коммерсант».

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По мнению этого источника, негатив, связанный с Медведевым как премьер-министром, теперь уйдет. Теперь бывший глава правительства может повести «Единую Россию» на выборы или даже стать преемником президента, предположил собеседник издания.

Медведев пока остается председателем «Единой России», заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Однако никто пока не знает, надолго ли.

Медведев объявил об отставке правительства 15 января после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. На следующий день при одобрении Госдумы новым премьер-министром был назначен глава ФНС Михаил Мишустин. Медведева президент сделал своим заместителем в Совете безопасности, создав должность заместителя председателя этой структуры.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий МедведевЕдиная Россия