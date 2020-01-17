Новости за ночь: Украина хочет получить самописцы со сбитого в Иране Boeing
Киев повторно обратился к властям Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей этих стран в расследовании крушении боинга «Международных авиалинии Украины». Эта просьба была отправлена с учётом договорённостей, которые были достигнуты 16 января в Лондоне. Там прошла встреча министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы.
Как пишет РЕН-ТВ, глава МИД Украны Вадим Пристайко заявил, что Киев хотел бы получить «черные ящики» сбитого в Иране в результате провокационных действий США «Боинга».
Ранее министр иностранных дел Ирана пообещал Пристайко, что украинские специалисты смогут принять участие в расшифровке бортовых самописцев самолета.
Напомним, направляющийся в Киев Boeing 737 потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана 8 января. Погибли 176 человек.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал, откуда взялась вторая ракета, сбившая украинский Боинг в Иране.
«Согласно нормативам в случае автоматической стрельбы на цель назначается две ракеты для гарантированного поражения. Так что просто сработала автоматика», - пояснил Сивков.
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