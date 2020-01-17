Новости за ночь: Украина хочет получить самописцы со сбитого в Иране Boeing

Киев повторно обратился к властям Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей этих стран в расследовании крушении боинга «Международных авиалинии Украины». Эта просьба была отправлена с учётом договорённостей, которые были достигнуты 16 января в Лондоне. Там прошла встреча министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы.

Как пишет РЕН-ТВ, глава МИД Украны Вадим Пристайко заявил, что Киев хотел бы получить «черные ящики» сбитого в Иране в результате провокационных действий США «Боинга».