Цена рекорда: Российского спортсмена придавило штангой весом 605 кг
В стремлении установить рекорд пострадавший пауэрлифтер сознательно шел на большой риск, заявил НСН Виталий Фатеев.
Если спортсмен идет на рекорд, значит, у него достаточно опыта, и он знает, что делает, а травмы и несчастные случаи в большом спорте случаются, и от них никто не застрахован, рассказал НСН чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев.
Штанга весом 605 кг упала на грудь пауэрлифтера Александра Костянова во время соревнований в Тюмени. После инцидента ему диагностировали вывих пальца с отрывом связочного аппарата, повреждение сухожилий, надрыв дистального сухожилия бицепса, гематому грудной клетки. После этого случая мужчина решил завершить карьеру. При этом до этого в рамках турнира Костянов пожал 555 кг, установив мировой рекорд в категории до 90 кг.
Фатеев подчеркнул, что в спорте никто не застрахован от травм, а подобный инцидент может произойти и при сравнительно небольшом весе.
«Это не говорит о том, что у человека не было опыта. Если человек идет в спорт, то должен понимать, что есть риск. Большой спорт — это риск. Такое может произойти даже с маленьким весом, просто дело случая. Вес действительно был несоизмеримо большой, там 600 килограмм было. Но если не увлекаться весами, то не будет и рекордов. Человек идет на рекорд, это говорит о том, что у него есть большой опыт, он знает, что он делает. Его же никто не заставлял на этот вес большой идти. Все, что касается спорта, когда есть нормативы, когда присутствуют судьи, даже это порой человека не уберегает ни от чего. Конечно, все, кто выступает на соревнованиях, знают правила безопасности, знают технику, но, тем не менее, никто не застрахован», — отметил тренер.
В случае со спортсменами-любителями риски получить травму также имеются, особенно, если человек прибегает к тренировкам, которые для него составила нейросеть, подчеркнул он.
«Онлайн-занятия подразумевают, что человек уже в зале ранее занимался, то есть человек с опытом обращается к тренеру, который с ним работает онлайн и уже составляет ему программу, и ему не надо присутствовать рядом. Другого и быть не может. Что касаемо нейросети, то надо понимать, что тренерское дело все-таки строится на базе собственного опыта. Тренер на основе собственного опыта уже составляет программу тренировки. Откуда у нейросети возьмется собственный опыт? Это как хирург, который читал учебник, но никогда не оперировал. Тут то же самое», — поделился мнением Фатеев.
Ранее Виталий Фатеев в беседе с НСН усомнился в результате атлета Колтона Энгельбрехта из ЮАР, который установили новый рекорд — 520 кг в становой тяге с ремнями.
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