Если спортсмен идет на рекорд, значит, у него достаточно опыта, и он знает, что делает, а травмы и несчастные случаи в большом спорте случаются, и от них никто не застрахован, рассказал НСН чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев.

Штанга весом 605 кг упала на грудь пауэрлифтера Александра Костянова во время соревнований в Тюмени. После инцидента ему диагностировали вывих пальца с отрывом связочного аппарата, повреждение сухожилий, надрыв дистального сухожилия бицепса, гематому грудной клетки. После этого случая мужчина решил завершить карьеру. При этом до этого в рамках турнира Костянов пожал 555 кг, установив мировой рекорд в категории до 90 кг.