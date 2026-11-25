Песков: Данные о потерях России на СВО может оглашать только Минобороны
Официальную информацию о потерях российских войск в ходе специальной военной операции может публиковать только Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что достоверными в этом вопросе следует считать только сведения, которые официально обнародует оборонное ведомство. Другие данные о потерях он предложил не принимать во внимание.
Недавно НСН писала, что Вооруженные силы РФ к концу нынешнего года на 100% оснастят роботами для эвакуации раненых.
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