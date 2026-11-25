Представитель Кремля подчеркнул, что достоверными в этом вопросе следует считать только сведения, которые официально обнародует оборонное ведомство. Другие данные о потерях он предложил не принимать во внимание.



Недавно НСН писала, что Вооруженные силы РФ к концу нынешнего года на 100% оснастят роботами для эвакуации раненых.

